Зеленский о законопроекте по мобилизации: "3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше"
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В дальнейшем ответственность за мобилизацию несут депутаты Верховной Рады.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистки относительно сроков принятия законопроекта о мобилизации и какие результаты от него ожидает президент, передает Цензор.НЕТ.
"О законе по мобилизации. В самом вопросе уже сказали все сложности. 3 тысячи поправок. Ну, пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше", - заявил президент.