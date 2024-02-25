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Зеленский о законопроекте по мобилизации: "3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше"

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Володимир Зеленський
В дальнейшем ответственность за мобилизацию несут депутаты Верховной Рады.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистки относительно сроков принятия законопроекта о мобилизации и какие результаты от него ожидает президент, передает Цензор.НЕТ.

"О законе по мобилизации. В самом вопросе уже сказали все сложности. 3 тысячи поправок. Ну, пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше", - заявил президент.

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Топ комментарии

  • YU ST
    Типу Зе тут ні при чому???
  • мыкола дрон
    по констітуції за мобілізацію відповідає глава країни,а цей сруль хоче перекласти відповідальність на зелених лохів,поц рулить країною !
  • Владимир Сухов e5dee246
    Зеленському мобілізація не потрібна ! Та вона і починається не з людей, а з промисловості, яка має працювати 24/7 кожен тиждень.
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