Преимущество россиян в артиллерии сейчас 1 к 7. Для контрнаступления это соотношение нужно уменьшить до 1 к 1,5-3, - Зеленский

Россияне имеют значительное преимущество в интенсивности применения артиллерии на линии боевого столкновения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пресс-конференцію.

Он отметил, что в конце прошлого и начале этого года интенсивность применения артиллерии со стороны россиян была 1 к 12.

По словам президента, сейчас преимущество врага уменьшилось, но оно все еще существенное - 1 к 7.

"Нам нужно снова прийти к тому, когда у нас были контрнаступательные действия, где мы шли 1 к 1,5, 1 к 3. Тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы будем либо стоять, либо терять по 150-100 метров", - объяснил Зеленский.

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