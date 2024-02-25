Россия не полностью восстановила Крымский мост, оружие перевозят паромами, - Малюк

Керченский мост не полностью восстановлен после украинских ударов, поэтому россияне вынуждены перевозить паромами.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Вы должны понимать, что Крымский мост не восстановлен врагом полноценно и пока не используется для вражеской логистики, а именно для перемещения оружия, средств поражения, то есть их БК", - отметил он.

По его словам, России приходится использовать для перевозки оружия паромные переправы.

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