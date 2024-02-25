За сутки на фронте 81 боевое столкновение. Враг нанес 4 ракетных и 73 авиационных удара, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 25 февраля 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются семьсот тридцать вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В течение суток произошло 81 боевое столкновение. Всего враг нанес 4 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 52 обстрела из реактивных систем залповых.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Некоторые подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты из территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямно Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Мхи, Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Волфино, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Стрелка, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили 5 атак в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Курдюмовка, Майорск, Северное и Железное Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Клещиевка, Нью-Йорк и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага в районе населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Очеретино, Желанное, Бердичи, Ласточкино, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Очеретино, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены более 10 атак противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Парасковеевка, Новомихайловка и Владимировка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе Работино и 1 атака в районе Гуляйпольского Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 попытки штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новотягинка, Тягинка, Крынки, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 позиции артиллерии противника", - говорится в сводке Генштаба.