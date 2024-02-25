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2024 год будет переломным и для России - у них не хватает боеприпасов, - Зеленский

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снаряд,боєприпаси
Российская Федерация начала сталкиваться с проблемой нехватки вооружения, поэтому для нее 2024 также станет переломным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По словам президента, Россия начала использовать оружие, которое получила от Ирана и Северной Кореи. Это свидетельствует о том, что страна-агрессор тоже столкнулась с проблемами на фронте.

"Если Россия берется за иранские шахеды, за северокорейскую советскую артиллерию и их ракеты, то это говорит, что для них этот год тоже переломный. У них тоже большой дефицит", - сказал президент.

Зеленский считает, что для россиян 2024 год также будет переломным из-за большого дефицита на фронте.

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Це Зеленський, Захисникам України, під Кліщіївкою розповідає!!!
    Сратьєх **********…
  • Дан Корвин
    Переломные годы
    2022 закончились ракеты
    2023 закончились зэки
    2024 закончились снаряды
    20?? закончились ( нужное вставить )
  • Валентин Коваль 7c749467
    Якого хера нам переживати за рашку?-- нам би своє шось мати
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