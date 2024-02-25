Зеленский анонсировал приезд Макрона в Украину и новые детали поддержки от Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон скоро приедет в Украину. В ходе его визита будут объявлены новые детали поддержки безопасности от Франции.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем приезда Эмманюэля Макрона в Украину, и он здесь будет. Я понимаю, когда будет - по соображениям безопасности не говорю конкретную дату, это будет скоро", - сказал Зеленский.

По его словам, с визитом Макрона "появятся еще некоторые детали поддержки Украины: важные, новые".

"Если говорить об артиллерии – Эмманюэль знает, что мы благодарны за артиллерию CAESAR, она хорошо работает… Несколько десятков артиллерийских систем мы ожидаем от французской стороны, и от наших партнеров. Еще есть некоторые вещи, но о них позже, когда он приедет", – объяснил глава государства.

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