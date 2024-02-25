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Зеленский анонсировал приезд Макрона в Украину и новые детали поддержки от Франции

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Президент Франции Эмманюэль Макрон скоро приедет в Украину. В ходе его визита будут объявлены новые детали поддержки безопасности от Франции.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем приезда Эмманюэля Макрона в Украину, и он здесь будет. Я понимаю, когда будет - по соображениям безопасности не говорю конкретную дату, это будет скоро", - сказал Зеленский.

По его словам, с визитом Макрона "появятся еще некоторые детали поддержки Украины: важные, новые".

"Если говорить об артиллерии – Эмманюэль знает, что мы благодарны за артиллерию CAESAR, она хорошо работает… Несколько десятков артиллерийских систем мы ожидаем от французской стороны, и от наших партнеров. Еще есть некоторые вещи, но о них позже, когда он приедет", – объяснил глава государства.

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Топ комментарии

  • the FAT
    конферансьє
  • 133133
    От зараз напишу про Францію і піду спати.

    Колись в далекому 2019 році, коли пройшов 2 тур виборів і цю скотину вибрали остаточно, я ще надіявся, шо він в останній момент скаже, шо мов, чуваки, звиняйте, я просто приколовся.

    І він тоді зі своєю скумбрією полетів до Парижу. Сиділи у всяких кафешках.

    Я тоді думав, якшо б мене вибрали президентом, то я б сидів в бібліотеці серед найкращих фахівців і срав би тіфтєлями від страху відповідальності за країну.

    а йому було пох !
  • Николай Влад
    Десятки Цезарів, це звичайно, шикарно в нинішній ситуації для України.
    Головне, щоб і снарядів для них дали побільше.
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