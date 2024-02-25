Новости

Десять систем ПВО Patriot в индустриальных центрах кардинально изменили бы ситуацию в войне, - Зеленский

4 90464
patriot
Передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил во время пресс-конференции 25 февраля.

Глава государства подчеркнул, что если бы Украина получила в ближайшие месяцы десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров и если бы эти системы наша страна могла бы применить ближе к фронту, враг бы "отступил".

"Мы сломали бы их оборону и пошли вперед. Десять Patriot – это кардинально изменило бы ситуацию", – отметил Зеленский.

Читайте также: Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы наших беженцев, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Воно ще танцює...?

  • Ksenia VB
    Так це твоя провина що не дали.
    Військовий антураж і відосики з незламною бородатою пикою вже нікому не цікаві
  • Sergiy Vitalyovich
    ЗЕсволота не хоче розповісти, скільки систем ППО Patriot можна було б придбати за ті кошти, які було розкрадено/витрачено на реконструкції судів, універмагів, стадіонів і т.п. вже під час повномасштабної війни (не кажучи вже про витрачене ЗЕскотами до її початку)?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости