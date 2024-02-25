Зеленский о передаче Taurus: "Сначала США, а затем Германия, и так во всем всегда"
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы передачи Украины ракет Taurus, передает Цензор.НЕТ.
Президент поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за оказанную поддержку: "Он проявил лидерство в Европе, у него самый мощный договор с нами, и серьезная поддержка".
"Для нас очень важно это оружие, о котором вы сказали. Я скажу вам так: США, а потом Германия, и так во всем всегда. Не то, что канцлер зависит от президента, а то, что порядок действий по решению о тех или иных видах оружия, по моему опыту, всегда был таким. Если Соединенные Штаты делали шаг вперед, то мы могли потом также говорить и приводить это в качестве примера другим. Ну а так как я в положительном настроении по отношению к Соединенным Штатам - считаю, что мы будем повсюду иметь результат", - сказал Зеленский.