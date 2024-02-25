Зеленский назвал цели аудита ВСУ: Прежде всего, вопрос резервов, ротаций - сколько людей мобилизовано, какой процент из них был на фронте

В Минобороны и ВСУ проводится аудит, чтобы понять реальное состояние войска после двух лет войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас главком проводит аудит, он хочет быть в каждом месте, в каждые бригаде, на соответствующем направлении, чтобы понять и сделать выводы. Прежде всего, вопросы резервов, ротаций. Надо во всем навести порядок и поставить точку. Не только можно бороться, нужно отдыхать. Человек должен понимать: вот столько-то дней, потом отошел, отдохнул, рассчитать свои силы. Для этого нужно подготовить нормально резервы. Они не были подготовлены нормально. Это тоже факт. Мы должны определять свои слабые места. Они были, они есть, и нам нужно их исправить. А чтобы исправить, нужно понять, что происходит", – заявил Зеленский.

Также, по словам президента, будет аудит теробороны, происходящего в ДФТГ: "В целом картина должна быть, аудит после двух лет. Что в кабинетах, сколько людей там находится, почему там, сколько людей было мобилизовано, какой процент из них был на фронте. Это очень важный вопрос. И многие другие".

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Он также привел пример "и о нас, и о наших партнерах": "У нас был кулак для контрнаступления. Не буду говорить, где, все и так знают примерно детали. И не буду говорить, сколько всего готовилось. До сих пор из того пакета 4 бригады голые. 4 бригады без техники, о которой было договорено, подписано, пожали руки. Не доехало. Могли воевать 4 бригады? Нет, они и не воевали. Они стояли и ждали технику. Я говорю без упреков. Но есть вопросы и надо ответить. Для того и аудит".