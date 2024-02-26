ЦРУ поддерживает в Украине 12 секретных баз наблюдения за Россией, - NYT

Центральное разведывательное управление США поддерживает в Украине 12 секретных баз, помогающих отслеживать действия российских вооруженных сил и собирать важные данные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"Пункт прослушивания в украинском лесу является частью поддерживаемой ЦРУ сети шпионских баз, построенной за последние восемь лет, включающей 12 секретных мест вдоль российской границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно в 2016 году ЦРУ приступило к подготовке элитного украинского отряда, который захватывал российские БПЛА и средства связи, чтобы технические работники ЦРУ могли с их помощью взломать российские системы шифрования. Одним из офицеров в отряде был нынешний глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских разведчиков, работавших в России, по всей Европе, на Кубе и других местах, где россияне имеют значительное присутствие.

Кроме этого, Уильям Бернс, директор ЦРУ, в прошлый четверг совершил тайный визит в Украину, который стал его 10-м визитом с момента вторжения.

Во время вторжения ЦРУ передавало критически важную разведывательную информацию, в том числе о том, где и какими системами вооружений Россия планирует наносить удары.

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