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ЦРУ поддерживает в Украине 12 секретных баз наблюдения за Россией, - NYT

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бернс,вільям
Центральное разведывательное управление США поддерживает в Украине 12 секретных баз, помогающих отслеживать действия российских вооруженных сил и собирать важные данные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"Пункт прослушивания в украинском лесу является частью поддерживаемой ЦРУ сети шпионских баз, построенной за последние восемь лет, включающей 12 секретных мест вдоль российской границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно в 2016 году ЦРУ приступило к подготовке элитного украинского отряда, который захватывал российские БПЛА и средства связи, чтобы технические работники ЦРУ могли с их помощью взломать российские системы шифрования. Одним из офицеров в отряде был нынешний глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских разведчиков, работавших в России, по всей Европе, на Кубе и других местах, где россияне имеют значительное присутствие.

Кроме этого, Уильям Бернс, директор ЦРУ, в прошлый четверг совершил тайный визит в Украину, который стал его 10-м визитом с момента вторжения.

Во время вторжения ЦРУ передавало критически важную разведывательную информацию, в том числе о том, где и какими системами вооружений Россия планирует наносить удары.

Также читайте: Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота, - глава ЦРУ Бернс

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Топ комментарии

  • Rino Rino
    грьобана лівацька газета. ну накуя про таке писати?
  • Харьков Сумской
    Якась заказуха, яка буде виправдовувати ***** в тому, що він мав причини нападати на Україну.
  • Oleksandr Onys
    Видно бази ну дуже секретні))
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