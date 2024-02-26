Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 25 февраля поразили 7 районов сосредоточения оккупантов, 2 позиции ЗРК и 1 позицию артиллерии, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по россиянам в течение 25 февраля 2024 года.