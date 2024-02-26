Байден встретится со спикером нижней палаты Джонсоном для обсуждения помощи Украине

Президент Джо Байден 26 февраля планирует встретиться с республиканцем Майком Джонсоном, лидером большинства в Сенате демократом Чаком Шумером, лидером меньшинства в Сенате республиканцем Митчем Макконнеллом и лидером меньшинства в Палате представителей демократом Гакимом Джеффрисом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hil.

Байден намерен подчеркнуть "неотложность принятия двухпартийного закона о национальной безопасности и сохранения работы правительства".

Байден уже несколько недель требует от Конгресса выделить средства в поддержку Украины в ее войне против России, предупреждая, что отказ от этого станет историческим поражением, которое может угрожать глобальной и внутренней безопасности.

Ранее в этом месяце Сенат одобрил финансирование мер национальной безопасности, которое предусматривало средства для Украины, Израиля и индо-тихоокеанских союзников, но Джонсон дал еще раз понять, что законопроект не будет проголосован в Палате представителей, поскольку в нем не хватает положений по защите от мигрантов из Мексики. Ранее Джонсон счел неприемлемым предложение, содержащее эти положения.

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