Позиции Путина в Крыму слабы, - Джонсон

ВСУ способны освободить временно оккупированный Крым, если будет продолжение поставок вооружения от союзников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью "Европейской правде".

Он отметил, что сначала на Западе были уверены, что Путин никогда не отдаст Крым, поэтому и настаивали, что Украина должна отвоевать сухопутный коридор. Однако сейчас мнение изменилось.

"Путин очень уязвим в Крыму. И если вы посмотрите на инфраструктуру и логистику, то там есть большие возможности для ВСУ. Действительно произошли изменения в том, как люди думают о Крыме", - отметил экс-премьер-министр Великобритании.

Джонсон отметил, что вернуть Крым Украина сможет, если получит в достаточном количестве снаряды большой дальности, реактивные системы залпового огня Himars, ракеты Atacms и Storm Shadow и другое необходимое вооружение.

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"Мы будем продолжать поддерживать Украину. Западная промышленность сильнее российской", - подчеркнул Джонсон.