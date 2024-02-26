Запад должен сделать больше для победы Украины в войне, - глава МИД Великобритании Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Запад не приложил достаточных усилий для поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кэмерон заявил в интервью Голосу Америки

Отвечая на вопрос, сделала ли Европа все возможное для поддержки Украины, Кэмерон ответил, что нет. Он отметил, что поражает единство в риторике в поддержку Украины

"Мы видим, каким был единственный голос в 2014 году в реакции Европейского Союза. В 2022 году страны проявили полную солидарность. Расширился состав НАТО с присоединением Швеции и Финляндии. Например, традиционно не поставляющая оружие Германия начала предоставлять ее Украине", - отметил глава МИД Британии.

Кэмерон добавил, что Запад должен быть верен словам, которые он сказал – о поддержке Украины и вере в украинцев. Он должен доказывать свою преданность посредством оружия, финансирования, военной и моральной поддержки – это поможет Украине выиграть войну против оккупантов.

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"Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Украине нужно больше финансирования, а также вооружения. Поэтому мы должны быть верны тому, что мы сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев. Тогда мы должны доказывать это с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки", – сказал он.