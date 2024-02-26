Не стоит бояться возвращения Дональда Трампа в Белый дом, он не позволит победить Путину в Украине, - Джонсон
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон заявил в интервью "Европейской правде".
"Относительно Трампа я не столь пессимистичен. Я не думаю, что какой-либо президент Соединенных Штатов Америки может позволить Путину победить в Украине. Я просто не вижу такой возможности", – сказал Джонсон.
Он напомнил, что Трамп был первым президентом США, предоставившим Украине серьезное оружие – "Джавелины", которые оказались очень важными в битве за Киев.
Также бывший премьер Британии напомнил, что Трамп совершил наибольшую высылку российских дипломатов. Тогда США покинули 60 чиновников.
"Американская внутренняя политика сложна. Но когда дойдет до дела, то будут иметь вес интересы Соединенных Штатов Америки. А интерес США заключается в поддержке Украины, в поддержке демократии, в предотвращении агрессии. Для этого есть много очевидных причин", – сказал Борис Джонсон.
К тому же, политик уверен, что интерес Дональда Трампа не состоит в том, чтобы все считали, что его победил Путин.