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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 410 700 человек (+880 за сутки), 6555 танков, 9993 артсистемы, 12478 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 410 700 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 410700 (+880) человек,

танков ‒ 6555 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12478 (+37) ед,

артиллерийских систем – 9993 (+12) ед,

РСЗО – 1000 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 686 (+2) ед,

самолетов – 340 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7707 (+26),

крылатые ракеты ‒ 1910 (+3),

корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13037 (+26) ед,

специальная техника ‒ 1580 (+2)

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Знищення армії РФ

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минуло 10!!!!! років (3655 днів) москальсько-української війни та 2 роки її активної фази. Це більше ніж люба війна, яку вела москальщина за останнє століття. Останньою була Афганська війна, яка тривала 3341 день і в якій було задіяно 546 000 радянських бійців.

    За 2 роки було знищено:
    Бронетехніки - 19 тисяч
    Артилерії - 11 тисяч
    Повітряних цілей - більше 10 тисяч
    Плавучого лайна - 26
    Всього техніки - більше 45 тисяч!

    За день:

    93! одиниці техніки та 880!! чумардосів.
    Арта 13, броня 50!!, логістика 26.
    Ювілей по РСЗВ - 1000!
    Велика шана нашим воїнам! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 410 000!!! це більше, ніж таке місто як Магнітогорськ ...
  • Said_
    От і ювілейний РСЗВ хлопці знищили. Сьогодні знищать ювілейну арту. Слава ЗСУ! Вічна пам'ять загиблим. Найшвидшого одужання пораненим. Не забуваймо донатити підрозділам Сил оборони.

  • Василь Воробець
    Залізо вже палиться традиційно десятками щодня,вата сотнями,швидше б воно все там закінчилось
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