Общие боевые потери РФ с начала войны – около 410 700 человек (+880 за сутки), 6555 танков, 9993 артсистемы, 12478 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 410 700 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 410700 (+880) человек,
танков ‒ 6555 (+13) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12478 (+37) ед,
артиллерийских систем – 9993 (+12) ед,
РСЗО – 1000 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 686 (+2) ед,
самолетов – 340 (+0) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7707 (+26),
крылатые ракеты ‒ 1910 (+3),
корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13037 (+26) ед,
специальная техника ‒ 1580 (+2)