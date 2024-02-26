Общие боевые потери РФ с начала войны – около 410 700 человек (+880 за сутки), 6555 танков, 9993 артсистемы, 12478 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 410 700 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 410700 (+880) человек,

танков ‒ 6555 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12478 (+37) ед,

артиллерийских систем – 9993 (+12) ед,

РСЗО – 1000 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 686 (+2) ед,

самолетов – 340 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7707 (+26),

крылатые ракеты ‒ 1910 (+3),

корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13037 (+26) ед,

специальная техника ‒ 1580 (+2)

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