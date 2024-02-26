ПВО ночью уничтожила 9 "шахедов" и три ракеты Х-59, - Воздушные силы

В ночь на 26 февраля россияне атаковали территорию Украины баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма, двумя ОКР С-300 из Белгородской области, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 14 ударными беспилотниками типа "Shahed" противорадиолокационной – Х-31П.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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