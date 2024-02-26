Европа уже осознала, что живет в опасном мире, теперь пора проснуться и взять на себя ответственность, - Боррель

Европа должна усилить свою помощь Киеву, если не желает, чтобы российский диктатор Владимир Путин победил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью испанской газете El País зявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Европа осознала, что живет в опасном мире. Теперь ей нужно проснуться, взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовой к любым вероятностям", – подчеркнул он.

Боррель добавил, что, несмотря на то, что страны ЕС уже предоставили Украине больше гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи, чем США, им следует усилить и ускорить помощь Киеву, если они не хотят победы Путина.

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"Россия – недемократический режим, способный уничтожать своих оппонентов, таких как Навальный, или ликвидировать перебежчиков на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?" – задал риторический вопрос дипломат.