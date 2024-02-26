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Европа уже осознала, что живет в опасном мире, теперь пора проснуться и взять на себя ответственность, - Боррель

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Европа должна усилить свою помощь Киеву, если не желает, чтобы российский диктатор Владимир Путин победил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью испанской газете El País зявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Европа осознала, что живет в опасном мире. Теперь ей нужно проснуться, взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовой к любым вероятностям", – подчеркнул он.

Боррель добавил, что, несмотря на то, что страны ЕС уже предоставили Украине больше гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи, чем США, им следует усилить и ускорить помощь Киеву, если они не хотят победы Путина.

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"Россия – недемократический режим, способный уничтожать своих оппонентов, таких как Навальный, или ликвидировать перебежчиков на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?" – задал риторический вопрос дипломат.

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  • Деніс Войцеховський
    Сильнішим у чому? Потужних заявах? Русня вже перевела всю країну на військові рейки, ЄС тільки збирається з духом робити перші кроки.
  • Muron
    Найсильніше сприйняття Росії як противника - у Данії, 82%. За нею слідують Естонія та Польща (по 79%), Британія (77%), Німеччина (69%), Іспанія (65%), Франція (59%), Португалія (57%) та Італія (54%). У Румунії 44% опитаних вважають Росію противником чи суперником.

    Тим часом Євросоюз вважається сильнішим, ніж рік тому, майже у всіх країнах, включно з Великою Британією, яка вийшла з ЄС.
  • Ан Мур
    А понтифік тим часом категорично відмовляється називати винуватця війни на території України і закликає просто до миру...
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