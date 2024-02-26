Польские перевозчики планируют 1 марта снова блокировать границу с Украиной

Польские перевозчики хотят возобновить блокаду границы с Украиной в пятницу, 1 марта. Протест поляков формально был приостановлен в январе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFM24.

Как отмечается, перевозчики из Люблинского и Подкарпатского регионов хотят снова заблокировать переходы в Гребенное, Дорогуск и Корчево. Не исключено, что протест будет охватывать и доступ к переправе в Медыке.

Перевозчики жалуются, что их якобы вытесняют с рынка украинцы.

Они также требуют возобновить обязательства украинских перевозчиков иметь разрешение с ноября 2024 года.

"Министерство инфраструктуры (Польши - ред.) нам сообщило, что будет представлен законопроект, который усилит контроль за украинскими перевозчиками, прошло более недели - у нас нет проекта", - сказал Мацей Вронский, президент Ассоциации транспорта и логистики Польши. По его словам, польские перевозчики продолжают протестовать, но неофициально.

Издание добавляет, что сообщения от польских фермеров и перевозчиков указывают на то, что если до четверга ничего не будет сделано по решению этого вопроса, масштаб и количество протестов на границе с Украиной могут только увеличиться.

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