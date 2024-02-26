Озвученные Зеленским данные о количестве погибших воинов значительно отличаются от оценок США, - NYT

Данные президента Украины Владимира Зеленского по поводу 31 тысячи погибших украинских защитников с начала полномасштабного вторжения сильно отличаются от оценок официальных лиц США. Они утверждали, что потери составляют около 70 тысяч человек.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным США, озвученным летом 2023 года, потери Украины с 24 февраля 2022 года, предварительно, составляют около 70 тысяч военных убитыми и 100-120 тысяч - ранеными.

Потери российской армии, по данным США, примерно в два раза выше, отмечает издание.

Данные Зеленского о количестве погибших украинских военных не удалось проверить независимо, отмечается в материале.

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Издание отмечает, что глава государства впервые раскрыл информацию о потерях в полномасштабной войне, аргументируя это необходимостью противостоять российской пропаганде, утверждающей, что российские оккупанты убили 60 тысяч украинских военных.

Необычное заявление Зеленского прозвучало в то время, когда ВСУ находятся в обороне, "испытывая нехватку живой силы и боеприпасов на большей части линии фронта", а российские войска штурмуют на востоке и юге, говорится в материале NYT.

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