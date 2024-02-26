Озвученные Зеленским данные о количестве погибших воинов значительно отличаются от оценок США, - NYT
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным США, озвученным летом 2023 года, потери Украины с 24 февраля 2022 года, предварительно, составляют около 70 тысяч военных убитыми и 100-120 тысяч - ранеными.
Потери российской армии, по данным США, примерно в два раза выше, отмечает издание.
Данные Зеленского о количестве погибших украинских военных не удалось проверить независимо, отмечается в материале.
Издание отмечает, что глава государства впервые раскрыл информацию о потерях в полномасштабной войне, аргументируя это необходимостью противостоять российской пропаганде, утверждающей, что российские оккупанты убили 60 тысяч украинских военных.
Необычное заявление Зеленского прозвучало в то время, когда ВСУ находятся в обороне, "испытывая нехватку живой силы и боеприпасов на большей части линии фронта", а российские войска штурмуют на востоке и юге, говорится в материале NYT.