Макрон собирает европейских лидеров в Париже: будут говорить о поддержке Украины

В понедельник, 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже примет европейских лидеров на конференции, направленной на усиление поддержки Украины.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что на встрече в режиме видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Также на встрече присутствует подавляющее большинство европейских лидеров, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министры около 15 стран ЕС.

Также во встрече примут участие представители США и Канады и глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

Встреча в Париже пройдет в то время, когда важная для Киева американская поддержка все еще заблокирована в Конгрессе, а Эммануэль Макрон будет призывать Европу к "коллективному рывку" против России, отмечает издание.

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В ходе встречи также обсудят увеличение количества кибератак и информационных атак со стороны все более агрессивной России, сообщил Елисейский дворец.

В заявлении говорится, что целью переговоров является "мобилизация и изучение всех средств эффективной поддержки Украины".

"Речь идет о том, чтобы подтвердить, что мы не устали, и что мы полны решимости победить российскую агрессию. Мы хотим послать четкий сигнал Путину, что он не победит в Украине", - отмечается в заявлении.

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