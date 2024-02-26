Власти Индии добились увольнения части своих граждан из армии РФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Индии.
Ранее в СМИ появилась информация о наемниках из Индии, которые находятся в рядах российской армии и обращаются за помощью по демобилизации.
Индийские наемники вопреки рекомендациям властей подписывали контракты с российской армией, якобы находясь там на "вспомогательных работах". По некоторым данным, всего было завербовано около 100 граждан Индии.
Согласно сообщению, каждый подобный случай, доведенный до сведения посольства Индии в Москве, тщательно обсуждался российскими властями. Таким образом часть индийских граждан уже уволена.
"Мы по-прежнему привержены, в качестве первоочередной задачи, активно добиваться совместно с российскими властями всех соответствующих дел индийских граждан, требующих досрочного увольнения из российской армии", - говорится в заявлении МИД Индии.