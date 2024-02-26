Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для Украины, - СМИ

Представители Германии ведут тайные переговоры с Индией по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. Правительство в Нью-Дели открыто не хочет продавать свои снаряды.

Об этом говорится в материале Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что неформальная группа офицеров, дипломатов и госслужащих из канцелярии, финансового и экономического ведомств встречается в Берлине каждые две недели.

Они дают советы, в какие страны можно обратиться, какие еще могут иметь запасы боеприпасов, и как их убедить.

По информации источников из правительств, политических табу в этих переговорах почти нет.

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В Индии, в частности, по-прежнему хранятся достаточно большие запасы артиллерийских боеприпасов. По оценкам источников, это несколько сот тысяч снарядов. Правительство в Нью-Дели открыто не хочет продавать свои снаряды, поскольку Индия по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Москвой.

"В результате, сейчас ведутся скрытые переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", - говорится в материале.

Указано, что подобные соглашения возможны с арабскими странами, некоторые из которых обладают большими запасами. По мнению экспертов, на Балканах и в Африке также есть государства, которые все еще хранят запасы или могут производить боеприпасы.

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