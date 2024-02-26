Украина догнала РФ в производстве дронов типа Shahed - Камышин
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Украинские дроны-камикадзе похожи на российско-иранские по всем техническим параметрам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net, об этом в эфире телемарафона заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Украина по состоянию на 2024 год догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136.
"На этот год наши способности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", – сказал Камышин.
По его словам, Украина добивается успеха как в производстве аналогов "шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников.
"То, что на России взрывается - это все наше", - добавил чиновник.
Глава Минстратегпрома отметил, что украинские дроны-камикадзе похожи на российско-иранские по всем техническим параметрам.