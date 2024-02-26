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Иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины. Это касается и членов их семей, - Клименко

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іноземці
Добровольцы-иностранцы, защищающие Украину в составе Сил обороны, смогут получить гражданство Украины.

Об этом в интервью Наталии Мосейчук заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров принял ряд постановлений, определяющих порядок получения и гражданства в дальнейшем. Более того, все документы, которые есть у этих граждан, и виды на временное проживание в Украине, они все действительны, даже, если сроки вышли. Я уверен, что эти граждане других стран, принимавших участие в вооруженном отпоре российской армии, они все получат, если будет такое желание, украинское гражданство", - отметил он.

По словам Клименко, это касается и членов их семей.

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Топ комментарии

  • Yurka Gagarin
    Слава Украине!!!Алга Казахстан!!!

  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Й отримавши громадянство вони не зможуть виїхати з України .... бо чоловіків України не випускають , "гарний" план.
  • Деніс Войцеховський
    Невзорову свого часу швидко дали.
    Білоруси і росіяни в ЗСУ і досі з "рідними" паспортами.
    Давно час виправити.
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