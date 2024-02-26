Иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины. Это касается и членов их семей, - Клименко
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Добровольцы-иностранцы, защищающие Украину в составе Сил обороны, смогут получить гражданство Украины.
Об этом в интервью Наталии Мосейчук заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинет Министров принял ряд постановлений, определяющих порядок получения и гражданства в дальнейшем. Более того, все документы, которые есть у этих граждан, и виды на временное проживание в Украине, они все действительны, даже, если сроки вышли. Я уверен, что эти граждане других стран, принимавших участие в вооруженном отпоре российской армии, они все получат, если будет такое желание, украинское гражданство", - отметил он.
По словам Клименко, это касается и членов их семей.