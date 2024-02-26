Советник Сената США Паркер неофициально передал в Украину снайперское снаряжение, находится под следствием, - NYT

Старший советник Сената США в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе США Кайл Паркер неофициально передал в Украину снаряжение для снайперов на 30 тысяч долларов. Теперь из-за этого он находится под следствием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The New-York Times.

Комиссия возглавляется членами Конгресса и укомплектована помощниками членов Конгресса. Она оказывает влияние на вопросы демократии и безопасности и активно поддерживает Украину.

Деятельность Паркера

Как отмечается, в конфиденциальном отчете директора и главного юрисконсульта комиссии говорится, что передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом.

В отчете также указано, что он "нанял украинского чиновника для получения стипендии от правительства США, вопреки возражениям чиновников по этике и безопасности Конгресса США".

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Также NYT пишет, что Паркер мог "осознанно или бессознательно стать мишенью и использовался иностранной разведывательной службой", ссылаясь на неопределенные "вопросы контрразведки", которые должны быть переданы ФБР.

Кроме того, отмечается, что отчет "настолько обеспокоил" главу комиссии Джо Уилсона, что он рекомендовал уволить Паркера с целью защиты национальной безопасности.

В своем письме Уилсон также заявил, что скандал в комиссии может поставить под угрозу "будущую помощь Украине".

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Паркер отправил снаряжение украинским военным

Издание объясняет, что отчет опирался на публичные записи мероприятия, в ходе которого Паркер рассказывал о получении снаряжения для украинских снайперов.

В записи он сказал, что родственник в Украине передал ему 30 000 долларов, собранных ветеранами и волонтерами, на которые купил дальномеры на Amazon и баллистические датчики ветра у производителя из Филадельфии.

Он отметил, что доставил их в Харьков на Пасхальные выходные 2022 "ребятам, которые собираются бороться со снайперами на передовой". Дальномеры – это специализированные бинокли или моноочки. Ветромеры помогают рассчитывать погодные параметры для выравнивания выстрелов.

Экспорт такого оборудования не обязательно ограничен, хотя поставки сложных моделей могут быть ограничены. Паркер сказал, что он придерживается экспортного законодательства: "В воюющую Украину нельзя ехать с пустым чемоданом".

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Паркер не менее 7 раз был в Украине с 24 февраля 2022 года

Как пишет NYT Кайл Паркер – "один из многих американцев, прибывших в Украину после начала полномасштабного вторжения".

В своих лекциях, подкастах и сообщениях в социальных сетях Паркер заявил, что с начала вторжения в феврале 2022 года он по меньшей мере семь раз посещал Украину, в том числе в зоне боевых действий, называя себя "американским чиновником, наиболее путешествовавшим в Украину в военное время".

На фотографиях этих поездок в социальных сетях он изображен в камуфляже и с опознавательными знаками украинских подразделений.

В то же время NYT отмечает, что посещение линии фронта в Украине не является незаконным, несмотря на оговорку Государственного департамента США. Но Паркер публично говорил так, будто они были официальными. Некоторые из путешествовавших с ним сказали, что верили, что он был в государственных делах.

Представитель мистера Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого. Он сказал, что Паркер стал объектом "кампании возмездия" за обвинение в неправомерных действиях против авторов доклада.

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