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Литва не планирует запрещать импорт российского зерна

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Министерство сельского хозяйства Литвы планирует объявить о новых ограничениях на импорт зерна, но в то же время не намерена вводить полный запрет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Ранее парламент Латвии временно запретил импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов.

"Запрет в принципе не является простым делом, существует большое давление как со стороны Всемирной торговой организации, так и других международных организаций из-за глобального голода", - сказал советник министра сельского хозяйства Литвы Рокас Петрашюнас.

"И латвийцы получат много критики за этот запрет, поэтому я думаю, что это не обязательно пойдет так, как планировалось", – добавил он.

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Топ комментарии

  • Tierre
    "існує великий тиск як з боку Світової організації торгівлі, так і інших міжнародних організацій через глобальний голод"
    А на Польщу такого тиску немає, чи їм повіг? Чи СОТ захищає тільки інтереси РФ?
  • Ivan Snigirenko
    То ж українську пшеницю блокувати , а російську зась , бо вона йде разом з газом , нафтою , добривами, ураном та з руським миром.
  • Serhiy Talatynnik
    Гроші хороша штука яка не пахне…..
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