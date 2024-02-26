Литва не планирует запрещать импорт российского зерна
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Министерство сельского хозяйства Литвы планирует объявить о новых ограничениях на импорт зерна, но в то же время не намерена вводить полный запрет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Ранее парламент Латвии временно запретил импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов.
"Запрет в принципе не является простым делом, существует большое давление как со стороны Всемирной торговой организации, так и других международных организаций из-за глобального голода", - сказал советник министра сельского хозяйства Литвы Рокас Петрашюнас.
"И латвийцы получат много критики за этот запрет, поэтому я думаю, что это не обязательно пойдет так, как планировалось", – добавил он.