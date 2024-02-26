РФ ответит "симметрично" на действия Запада в случае конфискации ее замороженных активов за рубежом, – министр финансов РФ Силуанов

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия ответит "симметрично" на какие-либо действия США и их союзников, направленные против ее замороженных активов за рубежом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас также не меньше замороженных активов, чем у Запада", – подчеркнул Силуанов.

Однако министр не уточнил, какие именно западные активы имел в виду, но, вероятно, речь шла о замороженных золото-валютных резервах России.

Широкомасштабные международные санкции, введенные после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, заблокировали ряд активов за рубежом, включая около 300 миллиардов долларов, принадлежащих Центробанку России. Кампания политиков и активистов, направленная на то, чтобы забрать эти активы и передать вырученные средства Киеву, набирает обороты.

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Агентство напоминает, что Россия заблокировала средства нерезидентов из стран, считавшихся "недружественными", на специальных счетах типа "С" после начала войны. На начало ноября 2022 года на этих счетах находилось более 280 миллиардов рублей (3 миллиарда долларов).

С тех пор ЦБ РФ не раскрывает сумму замороженных активов, хотя в июне прошлого года российский "Интерфакс" сообщал, что к концу 2022 года эта сумма выросла почти до 600 миллиардов рублей (6,4 миллиарда долларов).

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила в феврале, что средства постепенно накапливаются на счетах "С", в основном за счет выплат дивидендов, купонов и погашения долга по облигациям.