Развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время оккупации Николаевщины: СБУ задержала предателя

На Хмельнитчине задержан житель Николаевщины, который во время оккупации кормил группировку "кадыровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, житель поселка Новопетровка Снигиревского района во время оккупации громады развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев", которые зашли в населенный пункт.

"Установлено, что "столовую" для оккупантов их приспешник обустроил на территории собственного домовладения, а продукты для "меню" брал из своего хозяйства. Также коллаборант возил пищу в окопы, на передовые позиции регулярных войск России.

Кроме того, мужчина ремонтировал военную технику "кадыровцев", которые дежурили на блокпостах и разграбили частные дома местных жителей. В дальнейшем захватчики использовали отремонтированные транспортные средства для побега и вывоза похищенного имущества на территории страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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После деоккупации поселка мужчина переехал в Хмельницкий как переселенец. Таким образом, он пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, установили его место временного проживания и задержали.

В настоящее время идет расследование. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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