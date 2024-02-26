Развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время оккупации Николаевщины: СБУ задержала предателя
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, житель поселка Новопетровка Снигиревского района во время оккупации громады развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев", которые зашли в населенный пункт.
"Установлено, что "столовую" для оккупантов их приспешник обустроил на территории собственного домовладения, а продукты для "меню" брал из своего хозяйства. Также коллаборант возил пищу в окопы, на передовые позиции регулярных войск России.
Кроме того, мужчина ремонтировал военную технику "кадыровцев", которые дежурили на блокпостах и разграбили частные дома местных жителей. В дальнейшем захватчики использовали отремонтированные транспортные средства для побега и вывоза похищенного имущества на территории страны-агрессора", - говорится в сообщении.
После деоккупации поселка мужчина переехал в Хмельницкий как переселенец. Таким образом, он пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, установили его место временного проживания и задержали.
В настоящее время идет расследование. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.