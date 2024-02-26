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Россия не имеет "болевого порога", надеяться на это бесполезно, - глава Сил обороны Эстонии Херем

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мартін,херем
Когда два года назад Россия начала полномасштабную войну в Украине, все думали, что у России есть какой-то болевой порог, но сейчас его невозможно измерить и рассчитывать на это не стоит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем.

"Сейчас Украине удалось оттеснить Россию с очень больших территорий, куда российские войска сначала смогли добраться. За последнее время серьезных изменений на фронте не произошло.

Но я не думаю, что правильно называть сложившуюся ситуацию патовой. Сейчас идет позиционная война, в которой обе стороны изматывают друг друга", - сказал Херем.

Он добавил, что Россия готова пойти на очень большие потери, чтобы хоть немного продвинуться вперед.

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"Если раньше мы считали, что у России есть какой-то предел потерь, то сейчас говорить об этом не приходится", – сказал Херем.

Также, по его словам, не стоит ожидать ослабления запаса устойчивости российского общества.

"Раньше мы надеялись на то, что российское население сломается, но сейчас можно наблюдать совсем другую картину. Люди, ранее получавшие несколько сотен долларов в месяц, теперь с большим желанием подписывают контракты на участие в войне за 2000 евро или долларов в месяц. Лица, потерявшие работу из-за санкций, теперь задействованы в военной промышленности. Они также считают, что спасают мир от гнилой западной культуры и всего этого. Так что это работает", – отметил Херем.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Так, ви недооцінили росію.
    Це набагато більш небезпечний ворог, ніж ви думали.
    І друге, в чому ви продовжуєте її недооцінювати - це в здатності проводити спецоперації. В тому числі дуже глибокі та масштабні.
    Як от спецоперація з доведення народам західних країн, що автократія та соціалізм кращі, ніж демократія та капіталізм.
  • Дмитро Михайловський
    Звичайно що і в рашки є больовий поріг, питання тільки в засобах ураження та швидкості знищення її військ. Якби Україна мала усі їй потрібні засоби ведення війни, то втрати у кілька тисяч орків вдень, за який місяць-два швидко б освіжили та поставили її на місце!
  • Hanka Panyanka
    угу, так воно і є насправді..., на жаль, не всі це розуміють на Заході... вони міряють російське суспільство своїми західними мірками, де життя кожного має значення... на росії має значення тільки життя однієї людини, всі інші - це ресурс...
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