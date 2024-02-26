Россия не имеет "болевого порога", надеяться на это бесполезно, - глава Сил обороны Эстонии Херем

Когда два года назад Россия начала полномасштабную войну в Украине, все думали, что у России есть какой-то болевой порог, но сейчас его невозможно измерить и рассчитывать на это не стоит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем.

"Сейчас Украине удалось оттеснить Россию с очень больших территорий, куда российские войска сначала смогли добраться. За последнее время серьезных изменений на фронте не произошло.

Но я не думаю, что правильно называть сложившуюся ситуацию патовой. Сейчас идет позиционная война, в которой обе стороны изматывают друг друга", - сказал Херем.

Он добавил, что Россия готова пойти на очень большие потери, чтобы хоть немного продвинуться вперед.

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"Если раньше мы считали, что у России есть какой-то предел потерь, то сейчас говорить об этом не приходится", – сказал Херем.

Также, по его словам, не стоит ожидать ослабления запаса устойчивости российского общества.

"Раньше мы надеялись на то, что российское население сломается, но сейчас можно наблюдать совсем другую картину. Люди, ранее получавшие несколько сотен долларов в месяц, теперь с большим желанием подписывают контракты на участие в войне за 2000 евро или долларов в месяц. Лица, потерявшие работу из-за санкций, теперь задействованы в военной промышленности. Они также считают, что спасают мир от гнилой западной культуры и всего этого. Так что это работает", – отметил Херем.