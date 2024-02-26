Усиливаем линию обороны на Авдеевском направлении, - Тарнавский

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник наращивает количество авиаударов (за прошедшие сутки - 45) и штурмовых действий (72 боевых столкновения - больше всего за последние две недели).

Также агрессор совершил 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе. Об этом сообщил в телеграм-канале командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, только на Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под Авдеевкой – 25, на Запорожье – 6.

"На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организовываем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему самые большие потери", - отметил Тарнавский.

При этом по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" общие потери врага (убитыми и ранеными) за вчера составили 447 человек. Абсолютное большинство из них – именно на Донетчине и под Авдеевкой.

"В то время как для украинских Сил обороны приоритетом в сложных обстоятельствах на поле боя является сохранение жизни наших военных. Потери врага в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 БпЛА. В частности, уничтожено или повреждено 13 танков, 32 ББМ, 2 артсистемы, 15 автомобилей. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

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