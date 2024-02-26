Война в Украине не завершится быстро, - президент Чехии Павел

Война в Украине не закончится в обозримом будущем. Ни одна из сторон не сможет достичь поставленных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Czech Radio, об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Конфликт в Украине не закончится быстро, поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей. Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что, в принципе, должно быть поддержано. Путин после ожидаемого переизбрания на должность главы государства будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей - полного контроля над оккупированными регионами, особенно над Донбассом", - добавил Павел.

По его мнению, взаимная усталость от конфликта, вероятно, со временем приведет к переговорам. В то же время Павел выразил искреннее восхищение украинцами, которые уже 2 года обороняются от врага, имеющего количественное преимущество.

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По поводу вероятности распространения конфликта на территорию стран НАТО, чешский президент убежден, что РФ слишком слаба, чтобы нападать на другие государства.

"Пока Россия настолько ослаблена войной против Украины, что не рискнет прибегнуть к любому конфликту со странами НАТО. Однако этого нельзя исключить в будущем, особенно если Россия добьется каких-либо значительных успехов в Украине", - резюмировал политик.