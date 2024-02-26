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Украина получила от ЕС около 30% от обещанного миллиона боеприпасов, - Зеленский

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сша,зброя,боєприпаси
Украина получила от Европейского Союза менее половины обещанных боеприпасов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, которые нам пообещал Европейский Союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", - отметил глава государства.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что к марту ЕС передаст Украине 524 000 снарядов. Это 52% от поставленной цели.

В то же время, Боррель отмечал, что не все страны-члены прислали свой вклад.

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Топ комментарии

  • Faraday 32dc9b67
    а скільки виготовив за рік ти зелений дурень ?
  • Виктор Дийнега
    Украине нужно находить способы эффективно бороться с пехотой которая как тараканы лезут из всех щелей у уничтожить их всех проблематично. Нужно создавать БПЛА бомбардировщики и разрабатывать БК к ним чтобы можно было пехоту засыпать с воздуха. Выживших добивать снайперскими скидами и снайперским огнем. Подбитую технику добивать артиллерией.

    Автоматических снайперских винтовок и БК к ним необходимо закупать миллионами. БК для сбросов нужно миллионы и имеет смысл запускать производство. Уже сегодня рашисты перешли в режим жесткой экономии БК и забрасывают наши позиции мясом
  • Serhiy Tokolov
    Скільки за той же період часу виготовила українська промисловість під керівництвом преЗЕдента?
    Можна у % від ЗЕро.
    І скільки бабло було розворовано кагалом для досягнення цього?
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