Украина получила от ЕС около 30% от обещанного миллиона боеприпасов, - Зеленский

Украина получила от Европейского Союза менее половины обещанных боеприпасов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, которые нам пообещал Европейский Союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", - отметил глава государства.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что к марту ЕС передаст Украине 524 000 снарядов. Это 52% от поставленной цели.

В то же время, Боррель отмечал, что не все страны-члены прислали свой вклад.

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