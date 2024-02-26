Из Марьинской и Очеретинской громад Донетчины эвакуировали всех детей. ФОТОрепортаж
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Полицейские эвакуировали всех детей из двух громад в Донецкой области. Это 73 ребенка. Еще остались дети в Торецкой громаде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Национальная полиция Украины.
"73 ребенка из 9 прифронтовых населенных пунктов — теперь в безопасности. Безопасно выехать из-под огня детям и их семьям помогли полицейские из группы "Белый ангел"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Донецкой области продолжается 5-й этап принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Остается спасти детей Торецкой громады.