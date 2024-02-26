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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные с карты Проекта Закона о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о сроках срочной военной службы.

Ранее Рада приняла законопроект о демобилизации срочников с нормой об отсрочке от следующей мобилизации в 12 месяцев.

Демобілізація строковиків

"Военнослужащие срочной службы, срок военной службы которых, установленный частью первой статьи 23 настоящего Закона, истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 настоящего Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом президента Украины", - говорится в законопроекте.

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  • Тамара Філь
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  • ullu-tau
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