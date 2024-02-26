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Путин "включил" оккупированные территории 4 областей Украины в Южный военный округ РФ

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шойгу,путін
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О военно-административном разделении", согласно которому оккупированные территории 4 областей Украины "включены" в Южный военный округ РФ. Кроме того, в России снова появятся Ленинградский и Московский военные округа.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Оккупированные Крым и Севастополь Кремлем были включены в состав Южного военного округа РФ ранее.

В свою очередь военные округа с центрами в Москве и Санкт-Петербурге в РФ существовали до 2010 года. О планах снова сформировать их министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в конце 2022 года, представляя реформу армии.

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Топ комментарии

  • kelt kant
    Нажаль це ми самі себе обхезали, коли мудрий нарід наобирав власній воюючій краіні замість президента-державника, тупу ватну примітивну ляльку, яка лише вміла кривлятися зі сцени. І саме це подобалося більш за все мудрому наріду-какімразніцам. Нащо б нам був той Конгрес чи шольц чи макрон, якби ми з 2019 по 2022 виробляли ракети Нептун, САУ Богдана, ракети Вільха та Вільха М та іншу ВЛАСНУ зброю, яка після травня 2019 вже мала бути прийнята на озброєння та поставлена на бойове чергування. Бо не Шольц не Байден і не Макрон в 2021 році, який передував року широкомасштабного вторгнення, на Автодор та на дороги витратили 13 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ, а на озброєння та ЗСУ в 10 РАЗІВ МЕНШЕ. Це не Байден та Шольц зливали нашу спецоперацію по затримці вагнерівців у 2020 москалям, це робив зеленський та єрмак. Це не Щольц та Байден призначали своїми указами агентів фсб на керівні посади в СБУ, це робив зеленський своїми указами, за поданням його друга дєцтва Баканова, до якого досі ЖОДНИХ ПРЕТЕНЗІЙ У ВЛАДИ. Тож Конгрес США тут ні до чого, бо треба було просто думати головою, а не дупою коли обирали в 2019 замість справжнього українського Президента, промоскальську гнусавопику обманку...
  • Виктор Дийнега
    Украина победит. Россия потеряла 70% своего военного потенциала. Оставшиеся недобитки военной техники бросить на фронт будет рискованно для путина, так как он оголит собственную страну от внешней, да и от внутренней угрозы "малые народы уже стали понимать что быть русским опасно для жизни и процветают националистические настроения что грозит внутреннему возгоранию". Поэтому Россия перешла к понтам но все знают ее реальные возможности.
  • Виктор Дийнега
    Таким образом это нацистское недоразумение показывает что оно хочет на данный момент. Нашим политикам следует ответить тем же. Объявить об освобождении украинских территорий в границах военного округа Рашки в который эти области включили.
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