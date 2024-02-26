Польские фермеры планируют заблокировать КПП на границе с Литвой: будут искать украинскую агропродукцию

Польские фермеры расширяют свои протесты. В пятницу, 1 марта, протестующие планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LRT заявил соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печеньскинс.

По его словам, протестующие хотят останавливать и проверять на КПП между литовским городом Кальвария и польским Буддиском все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.

Акция начнется там с 10 часов утра 1 марта.

"Это не будет полной блокадой пункта пропуска через границу. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотели бы проверить, что перевозится в грузовиках, уделяя особое внимание тем транспортным средствам, которые могут перевозить сельскохозяйственную продукцию", - отметил Печеньскинс.

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Фермеры обещают пропускать бензовозы, промышленные грузы или грузовики со скотом, как и легковой и пассажирский транспорт.

"Мы хотим привлечь внимание к происходящему, потому что считаем, что наши интересы игнорируют, и мы не получаем ни от кого поддержки. Вопрос о блокаде на литовской границе возник, когда мы начали думать, как усилить давление на польское правительство", – добавил соорганизатор протеста.

Польские фермеры могли бы сосредоточиться на власти, а не на границе, поскольку именно власти могут сделать необходимые изменения, о которых заявляют протестующие, заявил генеральный директор Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас.

По его мнению, такие действия поляков нанесут ущерб его государству.

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Буйвидас подчеркнул, что перевозчики находятся под жестким контролем, поэтому власти легко смогут контролировать мошеннический транзит товаров, если таковой существует.

Председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас сообщил, что подозрения польских фермеров в том, что украинское зерно, которое завозится из Польши в Литву, возвращается назад или перерабатывается и реэкспортируется как литовская продукция, обоснованы. По его словам, литовские фермеры фиксируют украинскую продукцию, но в официальной статистике отсутствует информация о ее ввозе в страну.