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Индия передала Украине 16-ю партию гумпомощи

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індія
16 партию гуманитарной помощи передала Индия Украине. Она отправится украинским врачам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили в посольстве Индии.

Так, в составе гумпомощи диагностическое и медицинское оборудование, в том числе портативный рентгеновский аппарат, рентгеновский аппарат с C-Arm флюороскопом, электрогидравлический операционный стол, цветная доплеровская ультразвуковая система.

Гуманитарная помощь от Индии оказана Сумской областной клинической больнице и больнице Кролевецкого городского совета по просьбе Минздрава Украины.

"Индия придает первостепенное значение оказанию гуманитарной помощи народу Украины в это трудное время в соответствии с человекоцентрическим подходом правительства Индии, центральным постулатом индийских национальных убеждений и ценностей, которые воспринимают весь мир как одну семью", - подчеркнул посол Шри Харш Кумар Джайн.

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Топ комментарии

  • Amber
    Гумдопомога піде в бунькер на Банковій ( індійський час та свої фільми
    ,, Зіта та Гіта " і ,, Цветок в пыли " )
    на дозвіллі пригодяться
  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Redcar Ukraine
    > Так, у складі гумдопомоги діагностичне й медичне обладнання, зокрема портативний рентгенівський апарат, рентгенівський апарат із C-Arm флюороскопом, електрогідравлічний операційний стіл, кольорова доплерівська ультразвукова система та інше.

    2 апарати, стіл і ультразвукова система. Потужно, як для держави, яка наварюється у багатомільярдній торгівлі торгівлі з парашею
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