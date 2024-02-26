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В Германии подтвердили, что за кортежем Бербок в Николаеве следил российский беспилотник

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Представители МИД и Министерства обороны Германии подтвердили, что за кортежем Анналены Бербок во время визита в Николаев следил российский разведывательный беспилотник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Представители МИД ФРГ и Минобороны сообщили, что во время визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Николаев за ее кортежем действительно некоторое время следил российский разведывательный дрон. Поэтому Бербок пришлось досрочно закончить свой визит в Николаев.

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Топ комментарии

  • Andrew Moon
    Сплюньте - "вбили".
    Аналєна мила добра жінка, одна з небагатьох а ЕС яка розуміє що відбувається.
    Ну і кіно німецьке нагадує, яке в юності дивились...
  • ий
    А че не сбили?
  • Andrew Moon
    Кацапи офіційно напали на урядовця Германії. Що там далі?
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