"Вместо дронов правительство выделило 17 миллиардов гривен на строительство дорог", - эксперт

Правительство решило направить более 17 млрд гривен остатка из прошлогоднего бюджета на "Велике будівництво", хотя за эти деньги можно было приобрести почти миллион дронов.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва Александр Черненко, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 23 февраля, своим решением правительство Шмыгаля направило 17,1 млрд гривен остатка из прошлогоднего бюджета на "Велике будівництво". Вместо ВСУ. Вместо дронов. На дороги. Не на фронт. 17 миллиардов – это почти миллион дронов! Если их купить, нас не будет ждать новая Авдеевка. Нас не будет ждать окружение Киева и т.д. Но в правительстве решили постелить дороги. Считают ли там, что угроза российских танков уже в прошлом?" – заявил Черненко.

Эксперт напомнил слова президента Владимира Зеленского, сказавшего, что весной Украину ждут сложные времена. Черненко отметил, что в трудные времена строительство дорог – не самая необходимая статья расходов.

"Президент вчера сказал: "Нам будет сложно в марте-апреле". Это касается и фронта, и финансовой помощи от западных партнеров. Но, я так понимаю, это не касается "Великого будівництва". Там никому тяжело не будет. Будет тяжело и громадам, потому что средства из военного НДФЛ у них забрали в центр на Минобороны, Минстратегпром и Госспецсвязи, но не тяжело тем, кто эти деньги у громад забрал, будет тяжело бойцам на фронте. Тяжело волонтерам – потому что помощь все труднее аккумулировать. Но не тяжело правительству – оно сейчас закатает 17 млрд в асфальт", - подчеркнул Черненко.

Читайте также: Изъятие у громад военного НДФЛ не обеспечит потребностей армии, а потери будут в разы больше, - Черненко

Как сообщалось, во время пресс-конференции 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что март-апрель будут сложными для Украины.

Также сообщалось, что с 1 октября 2023 г. поступления от налога на доходы физических лиц, полученные военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава, направляют не в местные бюджеты, как раньше, а в государственный. Соответствующий закон был принят в ноябре прошлого года. Изменения объясняли необходимостью увеличить расходы на нужды обороны.