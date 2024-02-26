Компьютеры военных пытались заразить вредоносным программным обеспечением, которое посылали через Signal

Киберпреступники атаковали Силы обороны Украины: через мессенджер Signal они пытались заразить устройства военных вредоносным программным обеспечением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала и приняла меры по нейтрализации новой кибератаки, направленной на представителей сил обороны Украины. Злоумышленники пытались заразить компьютеры военных вредоносным программным обеспечением", - говорится в сообщении.

Как отмечается, атака была совершена через мессенджер Signal. Киберзлоумышленники, выдавая себя за коллегу военного, посылали XLS-документ под видом отчета и с просьбой помочь с его формированием. Этот документ содержал вредоносный код, который после запуска загружал и запускал на компьютере жертвы вредоносную программу COOKBOX.

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По данным CERT-UA, описанная активность осуществляется по меньшей мере с осени 2023 года, носит точечный характер и отслеживается по идентификатору – UAC-0149.

"В одной из воинских частей заражение компьютеров удалось предотвратить благодаря наличию технологии защиты класса EDR. CERT-UA неоднократно отмечала необходимость безотлагательной установки таких технологий на всех компьютерах Сил обороны Украины. Для установки такой технологии необходимо обратиться в Центр кибербезопасности ИТС (в/ч А0334; email: [email protected])",, - добавили в Госспецсвязи.