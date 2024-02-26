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Компьютеры военных пытались заразить вредоносным программным обеспечением, которое посылали через Signal

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кібератака
Киберпреступники атаковали Силы обороны Украины: через мессенджер Signal они пытались заразить устройства военных вредоносным программным обеспечением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала и приняла меры по нейтрализации новой кибератаки, направленной на представителей сил обороны Украины. Злоумышленники пытались заразить компьютеры военных вредоносным программным обеспечением", - говорится в сообщении.

Как отмечается, атака была совершена через мессенджер Signal. Киберзлоумышленники, выдавая себя за коллегу военного, посылали XLS-документ под видом отчета и с просьбой помочь с его формированием. Этот документ содержал вредоносный код, который после запуска загружал и запускал на компьютере жертвы вредоносную программу COOKBOX.

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По данным CERT-UA, описанная активность осуществляется по меньшей мере с осени 2023 года, носит точечный характер и отслеживается по идентификатору – UAC-0149.

"В одной из воинских частей заражение компьютеров удалось предотвратить благодаря наличию технологии защиты класса EDR. CERT-UA неоднократно отмечала необходимость безотлагательной установки таких технологий на всех компьютерах Сил обороны Украины. Для установки такой технологии необходимо обратиться в Центр кибербезопасности ИТС (в/ч А0334; email: [email protected])",, - добавили в Госспецсвязи.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    За антивірусом на ЗвєрьCD звертайтесь на Радіоринок на Кардачах.
  • wed emantsal
    , та автор новини на Цензор.нет - корисні ідіоти. Або рекламщики Телеграму.
    Скачати собі лайно можна довільним месенджером. Те, що скачали саме Сигналом - абсолютно неважлива інформація. Але навіть зайва, бо в людей, далеких від комп'ютера, викликає недовіру до Сигналу (без жодних об'єктивних підстав!)
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    хто звагілі той сигнал ставить собі? все одно що дію завантажити
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