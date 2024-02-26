Россияне с трех сторон пытаются штурмовать Орловку после ухода ВСУ из Ласточкиного, - Лыховий

Российские захватчики пытаются с трех сторон штурмовать Орловку после ухода Вооруженных сил Украины из Ласточкиного Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий заявил в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя ситуацию после ухода ВСУ из Ласточкиного.

"Силы обороны, действительно, совершили отход от поселка Ласточкино, расположенного сразу на запад после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа, там такой каскад небольших водохранилищ, и это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное ее выравнивание. Противник продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка, он ведет их по трем направлениям, но они не имеют успеха", - сказал Лыховий.

Он подчеркнул, что подразделения Сил обороны прилагают максимальные усилия, чтобы "уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами, не жалея своего "пушечного мяса", имея преимущество в авиации и артиллерии".

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По словам спикера, на Авдеевском направлении российская авиация и артиллерия превращают фортификационные сооружения и населенные пункты в руины, поэтому иногда Силы обороны вынуждены отходить.

Лыховий напомнил, что за сутки враг на этом направлении нанес 45 авиаударов и совершил 72 штурмовых действия. Оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы со значительного расстояния от линии разграничения, где вражеские самолеты недостижимы для украинской ПВО.

"А поскольку боевая часть этих бомб очень велика - 250 кг, 500 кг или 1000 кг, то разрушительная способность их очень велика, они превращают фортификации, населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому наши подразделения вынуждены кое-где отходить из занимаемых позиций. Но я подчеркиваю, что линия боевого столкновения остается динамичной, осуществляется определенный маневр на позиции, более защищенные", - пояснил спикер.

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Лыховий добавил, что после того, как российская авиация и артиллерия "уничтожили все, что впереди", в разрушенные населенные пункты входят их штурмовые группы. Впрочем, из захваченных деревень или позиций их часто выбивают Силы обороны.

Лыховий также сообщил, что на Запорожском направлении за минувшие сутки враг совершил 6 штурмовых действий. Там открытая местность и враг так же наступает малыми штурмовыми группами, но постепенно увеличивает их численность, используя бронетехнику, с забросом десанта в пределы того же с. Работино. Но на фоне Авдеевского и Марьинского направления, где было более 40 атак врага в н. п. Новомихайловка, Георгиевка, Победа, Запорожское направление хоть и горячее, но сейчас оттуда меньше новостей о успехах противника", - сказал он.

Спикер также отметил, что погодные условия позволяют врагу перемещать личный состав на квадроциклах, то есть оккупанты разнообразят свою тактику.