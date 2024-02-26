Новости

Восстановление контроля над Крымом является стратегической задачей для Украины, - замминистра обороны Клименков

2 85541
кліменков
Замминистра обороны заявил, что стратегической задачей Украины является возвращение контроля над Крымом.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков во время выступления на форуме "26-2-14: Война началась в Крыму", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны.

Как отмечается в сообщении, цель этого мероприятия – напомнить и подчеркнуть, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма в 2014 году, и что только с освобождением и реинтеграцией Крыма война будет завершена.

"В этом направлении мы уже сделали очень много: ряд побед над российским флотом в течение последних двух лет - это то, что уже вошло в учебники по военному делу. Это то, что закладывает фундамент для дальнейших действий наших Сил безопасности и обороны для дальнейшей деоккупации Крыма ", – подчеркнул Клименков.

Также он обратился ко всем гражданам Украины, которые сейчас находятся в оккупации в Крыму: "Наши воины каждый день работают для вашего освобождения. Они воюют, чтобы освободить свой дом. Это обязательно произойдет!"

Кроме того, в событии приняли участие чиновники, народные депутаты Украины, дипломаты, национальные и международные эксперты. Организаторами форума выступали Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, Крымская платформа, Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

"Безопасность в Черном море - приоритет для Украины и международного сообщества, поскольку этот регион играет стратегически важную роль в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности и торговли", - резюмировал замминистра.

Читайте также: Позиции Путина в Крыму слабы, - Джонсон

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • lammer ya
    Вже наразі пора перейматись утриманням Харкова та Запоріжжя...
  • Piter Kats
    Дайте цьому хлопцеві лопату, нехай іде звільняє!
  • ОсвальдКоблпот 7abcdef4
    Циган ще корову не купив а вже бив дітей щоб молоко не розливали.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости