Разоблачена схема завладения 11,4 млн грн средств "Укрзализныци" при закупке инструмента, - НАБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как установило следствие, в 2018 году лидер группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками АО "Укрзализныця" с целью завладения средствами общества. Для этого он обратился к давним знакомым среди представителей рпавительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в АО "Укрзализныця".
"Таким образом, в 2018-2021 гг. должностные лица АО "Укрзализныця" на выполнение указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента. Она в дальнейшем поставила филиалам УЗ продукцию по завышенной стоимости. Размер переплаты составил 11,4 млн грн, которыми организованная группа завладела и распорядилась по своему усмотрению", - говорится в сообщении НАБУ.
О подозрении сообщили 9 лицам:
- двум руководителям организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);
- шестерым должностным лицам АО "Укрзализныця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);
- бенефициару ООО (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).
В настоящее время лидер организованной группы задержан в порядке ст. 208 УПК РФ, принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности.