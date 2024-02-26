Минцифры анонсировало добавление в "Дію" документов об образовании и призвало протестировать нововведения

В скором времени в приложение "Дія" добавят все документы об образовании: от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не нужно будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ВУЗ – со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой – в "Дії" , – написал он в телеграм-канале.

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Федоров добавил: "Присоединяйтесь к бета-тестированию, если вы граждане Украины, вам исполнилось 14 лет и есть идентификационный код. У вас могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии".

"Регистрируйтесь на бета-тест, делитесь фидбеком, оценивайте услугу. Сделаем ее вместе удобной", - предложил Федоров.