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Трамп не понимает Путина, потому что никогда с ним не воевал, - Зеленский

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зеленський
Дональд Трамп будет "против американцев", если решит поддержать Россию относительно Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский сказал, что "не может понять, как Дональд Трамп может быть на стороне Путина". "Это невероятно", - добавил он

Президент считает, что Трамп, утверждавший, что прекратит конфликт за один день, если его изберут президентом США, не понимает целей Путина.

"Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина", – сказал Зеленский. "Я знаю, что он с ним встречался… но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда… У меня лучшее понимание", — отметил он.

"Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится", – добавил президент Украины.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи… Я маю краще розуміння"

    Усе.
    Приїхали, блд...
  • Бандерівець
    4 рази ухилянт не може бути воякою !
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    "Я маю краще розуміння"
    -------
    Яке ж воно розумне, аж нудить
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