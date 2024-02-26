Украина и Норвегия начали переговоры относительно гарантий безопасности

Украина начала переговорный процесс с Норвегией по подписанию соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Отмечается, что заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква начал переговоры с Норвегией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Норвежскую делегацию возглавил специальный представитель Министерства иностранных дел Норвегии по Украине Кристиан Сисе.

"Норвегия - наш ключевой партнер в Северной Европе, один из лидеров коалиции боевых самолетов, поддерживающий Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Поэтому важно, что сегодня мы начали процесс по формализации обязательств безопасности наших государств", - подчеркнул Жовква.

Стороны обсудили основные структурные элементы и блоки будущего соглашения и согласовали график дальнейшей работы.

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