Военные планы Украины зависят от получения помощи от США, - Зеленский

Действия Украины на поле боя зависят от того, будет ли получена помощь от США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что без помощи США Украине будет трудно не только получить новые достижения на поле боя, но и продолжать оборону.

"Люди будут подготовлены, но боеприпасы не будут подготовлены и бригады не будут готовы… не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы обороняться, быть сильными. Это будет очень тяжело", – сказал он.

По словам президента, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий. Если Украина получит помощь США, то сможет начать вытеснять Россию. Если нет, то придется сосредоточиться только на обороне.

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Зеленский рассказал, что говорил со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном о пакете помощи и чувствовал себя оптимистично после этого разговора.

"Он сказал, что будет делать все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши воины и мирное население", - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что хотя он понимает, что США приближаются к выборам, он надеется, что договоренности удастся достичь. "Если они передумают, для нас это большая проблема", - подчеркнул он.

"Я попросил президента (Байдена)… "Пожалуйста, президент, я прошу вас помочь мне и помочь украинскому народу… пожалуйста, проведите одну встречу друг с другом, демократами и республиканцами, и пожалуйста, можете ли вы договориться?" – рассказал Зеленский.

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