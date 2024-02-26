Россия использует пытки и незаконное лишение свободы гражданских как оружие войны, - Генпрокурор Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин на Международной платформе за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц сообщил, что сегодня в украинских уголовных производствах по незаконному лишению свободы гражданских о подозрении сообщено 204 лицам, в судах рассматриваются дела в отношении 158 человек, 33 лица осуждены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.

Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие в запуске работы Международной платформы за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц. Это важный шаг в рамках реализации четвертого пункта Формулы мира президента Украины. Он направлен на объединение усилий по спасению тысяч украинских гражданских, которые были похищены Россией и находятся в плену.

Как отмечается, в первой встрече Международной платформы, организованной Офисом Омбудсмана Украины, приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Республики Болгария Николай Денков, а также более 50 участников из разных стран и международных организаций .

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"На сегодняшний день в украинских уголовных производствах о незаконном лишении свободы гражданских о подозрении сообщено 204 лицам, в судах рассматриваются дела в отношении 158 человек, 33 - осуждены", - сообщил Андрей Костин.

Генпрокурор отметил, что, несмотря на постоянную работу в рамках национальных расследований и сотрудничество с широким кругом международных партнеров и общественным сектором, до сих пор не существует действенного международного механизма, который бы обеспечил возвращение удерживаемых гражданских на родину. Для этого необходимы скоординированные международные усилия на уровне правительств.

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"Мировое сообщество хорошо видит и понимает, что Россия использует пытки и незаконное лишение свободы как оружие войны. Твердо верю, что основанная сегодня Платформа станет площадкой для наработки эффективных решений. Мы не остановимся, пока все похищенные агрессором украинцы не вернутся домой", - добавил он.

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