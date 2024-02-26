Россия использует пытки и незаконное лишение свободы гражданских как оружие войны, - Генпрокурор Костин
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.
Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие в запуске работы Международной платформы за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц. Это важный шаг в рамках реализации четвертого пункта Формулы мира президента Украины. Он направлен на объединение усилий по спасению тысяч украинских гражданских, которые были похищены Россией и находятся в плену.
Как отмечается, в первой встрече Международной платформы, организованной Офисом Омбудсмана Украины, приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Республики Болгария Николай Денков, а также более 50 участников из разных стран и международных организаций .
"На сегодняшний день в украинских уголовных производствах о незаконном лишении свободы гражданских о подозрении сообщено 204 лицам, в судах рассматриваются дела в отношении 158 человек, 33 - осуждены", - сообщил Андрей Костин.
Генпрокурор отметил, что, несмотря на постоянную работу в рамках национальных расследований и сотрудничество с широким кругом международных партнеров и общественным сектором, до сих пор не существует действенного международного механизма, который бы обеспечил возвращение удерживаемых гражданских на родину. Для этого необходимы скоординированные международные усилия на уровне правительств.
"Мировое сообщество хорошо видит и понимает, что Россия использует пытки и незаконное лишение свободы как оружие войны. Твердо верю, что основанная сегодня Платформа станет площадкой для наработки эффективных решений. Мы не остановимся, пока все похищенные агрессором украинцы не вернутся домой", - добавил он.