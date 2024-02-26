В полиции сообщили, что в Авдеевке осталось около 700 местных жителей

По информации полиции, из Авдеевки не выехало около 700 человек.

Об этом заявил инспектор отдела коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области и участник эвакуационного отряда "Белый ангел" Павел Дяченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это не стопроцентная информация, но мы понимаем, что около 700 жителей оставались в Авдеевке", - рассказал он.

Он отметил, что когда экипаж "Белых ангелов" общался с жителями Авдеевки, никто открыто не поддерживал Россию и оккупантов.

"Когда полицейский экипаж "Белых ангелов" каждый день общался с людьми, эвакуировал, помогал, привозил гуманитарку, никто лично в глаза не говорил, что они ждут Россию. Нет, просто кто молча принимал гуманитарку или что-то другое", - добавил Дяченко.

В то же время, комментируя видео с местными жителями, которые распространяет российская сторона, он подчеркнул, что местные "встречающие" оккупантов - это "не массовое явление".

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